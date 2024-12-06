Motorine indirim geldi, tabela değişti! 6 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıt fiyatları son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz gün benzene indirim yapılmıştı. Bugün de motorine indirim geldi. Bu noktada ''Motorine ne kadar indirim geldi, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, benzin, motorin fiyatı kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 6 Aralık 2024…
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Akaryakıt fiyatları dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı motorine indirim geldi. Güncel akaryakıt fiyatları da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin ve motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatı…
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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
6 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi.
İndirimli fiyatlar, gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı.
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BENZİNE İNDİRİM YAPILMIŞTI
4 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
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LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,12 TL
Motorin litre fiyatı: 43,30 TL
LPG litre fiyatı: 26,03TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,01 TL
Motorin litre fiyatı: 43,24 TL
LPG litre fiyatı: 25,49 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,54 TL
Motorin litre fiyatı: 43,87 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,39 TL
LPG litre fiyatı: 25,94 TL
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