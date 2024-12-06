Akaryakıt fiyatları dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı motorine indirim geldi. Güncel akaryakıt fiyatları da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin ve motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatı…