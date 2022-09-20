Motorine indirim geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş yurtiçi satış fiyatına yansıtıldı.

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.75 liralık indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin ortalama litre satış fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 23.06 liraya, Ankara'da 23.17, İzmir'de ise 23.03 liraya geriledi.