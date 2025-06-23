Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR! Motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? 23 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim bekleniyor! Motorine ne kadar indirim gelecek, ne zaman? 23 Haziran 2025 güncel LPG, benzin, motorin fiyatı

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 21 Haziran Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor. Motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek? İndirim sonrası motorin litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 23 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 08:28 Güncelleme: 23.06.2025 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple araç sahipleri otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. 21 Haziran Cumartesi günü benzin ve motorine zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 23 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı…

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

          Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamların ardından bu kez indirim geliyor.

          Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor.

        • 3

          BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

          Benzin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          İŞTE 23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

          LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

          LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

          LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        • 8

          Bursa

          Benzin litre fiyatı: 52.30 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.53 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 9

          Hakkari (En yüksek fiyat olan il)

          Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

          Motorin litre fiyatı: 57.08 TL

          LPG litre fiyatı: 25.65 TL

        • 10

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Habertürk Anasayfa