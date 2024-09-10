Motorine indirim bekleniyor! Motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, motorin ve benzin fiyatlarının değişkenlik göstermesine neden oluyor. Bu kapsamda, motorin grubuna indirim bekleniyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte, güncel motorin litre fiyatı...
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyerek sürekli değişkenlik gösteriyor. 11 Eylül 2024 itibarıyla motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Peki, güncel motorin fiyatları ne kadar, motorine ne kadar indirim geliyor? İşte, 2024 İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı...
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MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!
11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL fiyat indirimi bekleniyor.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,48 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,05 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,16 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL
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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,79 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,14 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL
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