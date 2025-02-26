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        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR! Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor? Mazot indirimi ne kadar olacak? 26 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim bekleniyor! Motorine indirim ne zaman gelecek, ne kadar olacak?

        Akaryakıt fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu sebeple araç sahipleri her gün ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt arıyor. Son olarak motorine 1 lira 44 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası 14 ilde motorin fiyatı 50 TL'yi aşmıştı. Gelen bilgilere göre şimdi de motorine indirim bekleniyor. Peki, Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 26 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:19
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine 1 lira 44 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise motorine indirim haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, motorin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 26 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

          Petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

          Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

        • 3

          BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 26 Şubat 2025 Çarşamba günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 26 Şubat 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,43 TL

          Motorin litre fiyatı: 48,00 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,28 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,89 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,97 TL

          Motorin litre fiyatı: 48,71 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,35 TL

          Motorin litre fiyatı: 49,08 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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