Motorinde 7 kuruş indirim... Uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatları, yukarı ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Tonu, benzinin (24 saat içinde) 247 dolardan 238 dolara, motorinin 248 dolardan 236 dolara indi. Benzinde, bugün bir fiyat değişikliği söz konusu değil.

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