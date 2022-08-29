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Motorin zammının ardından benzin fiyatlarına indirim! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! 29 Ağustos 2022 Pazartesi bugün güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar, kaç para?

Akaryakıt indirimi yolda! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak!

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol ve dolar kurunda gözlemlenen hareketle beraber motorin fiyatlarına üst üste zam yapılmıştı. Bu kez araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına indirim geliyor. İşte, 29 Ağustos güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları...

29.08.2022 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel benzin fiyatları ve motorin fiyatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz ve brent petrol piyasasalarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki yükselişle beraber peş peşe motorin zammı haberleri gelmişti. Bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına gelecek indirimin ardından benzin fiyatları 20 TL'ye kadar gerileyecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ağustos LPG, mazot ve benzin fiyatı güncel liste...

  • MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

    25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. 

  • BENZİNE İNDİRİM YOLDA!

    Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim geliyor. 

  • LİTRESİ FİYATI 20 TL'YE KADAR İNECEK!

    İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar gerileyecek.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,18 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

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