Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zam geldi. Zammın ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 1 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...