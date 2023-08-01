Motorine yeni zam! Son dakika: Güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları
Motorin fiyatlarına beklenen zam geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...
- 1
Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zam geldi. Zammın ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 1 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...
- 2
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.10 lira zam geldi.
Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.
- 3
BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.
LPG'YE ZAM GELDİ
LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi.
-
- 4
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.31 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL
- 5
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL
- 6
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.87 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL
-
- 7
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.99 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL
- 8