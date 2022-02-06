Geçtiğimiz haftalarda benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamların ardından 2022 akaryakıt fiyatları listesi merak konusu oldu. Bilindiği gibi, önce motorin ve benzine, ardından LPG'ye zam gelmişti. Durum böyle olunca, LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Motorin, LPG veya benzine zam yapıldığında EPGİS tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Peki, yeni hafta ile beraber motorin ve benzine zam geldi mi? LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul mazot, benzin fiyatları...