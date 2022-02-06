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Motorin ve benzine zam geldi mi, var mı? Güncel akaryakıt fiyatları listesi 2022! LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç para? Ankara, İzmir, İstanbul litre fiyatı!

Motorin ve benzine zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları listesi 2022

Güncel akaryakıt fiyatları listesi, bir süredir en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda arka arkaya motorine, benzine ve LPG'ye zam gelmişti. Bu noktada, motorin ve benzin zammı var mı konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde geçerli olan LPG, motorin ve benzin fiyatı EPGİS tarafından duyuruluyor. Peki, mazot ve benzine zam geldi mi? İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

06.02.2022 - 14:56 | Güncelleme: ENERJİ

  • Geçtiğimiz haftalarda benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamların ardından 2022 akaryakıt fiyatları listesi merak konusu oldu. Bilindiği gibi, önce motorin ve benzine, ardından LPG'ye zam gelmişti. Durum böyle olunca, LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Motorin, LPG veya benzine zam yapıldığında EPGİS tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Peki, yeni hafta ile beraber motorin ve benzine zam geldi mi? LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul mazot, benzin fiyatları...

  • MOTORİN, LPG VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

    6 Şubat itibarı ile motorin, LPG veya benzin fiyatlarına zam yapılmadı. En son zam LPG'ye gelmiş ve 3 Şubat akşamı itibarı ile fiyat listesi değişmişti.

  • LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

    LPG'nin litre fiyatına 3 Şubat akşam saatlerinde gelen 40 kuruş zamdan sonra LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 9,09 liradan 9,49 liraya, İstanbul'da ortalama 9,05 liradan 9,45 liraya ve İzmir'de 8,93 liradan 9,33 liraya çıktı. 

  • MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyurulan 2 Şubat tarihli 32 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan 14,66 liraya yükseldi.

    Motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liradan 14, 59 liraya, İzmir'de ise 14,34 liradan 14,66 liraya satışa çıktı.

  • BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Benzinin litre fiyatına gelen 39 kuruş zamdan sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,51 lira oldu.

    Benzinin litresi İstanbul'da 14,05 liradan 14,44 liraya, İzmir'de 14,13 liradan 14,52 liraya çıktı.

    AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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