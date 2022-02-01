Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik vatandaşların gündeminde. Araç sahipleri ve akaryakıt alması ggereken vatandaşlar güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. Son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceği iddialarının paylaşılması üzerine motorin ve benzin fiyatlarına zam mı geldi sorusunuın cevabı merak konusu oldu. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarına en son 20 Ocak'ta zam gelmişti. İşte benzin ve motorin alacaklar için güncel akaryakıt fiyatları