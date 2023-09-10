Araç sahipleri dikkat: Çifte zam yolda! 10 Eylül 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki hareketlenmelerden etkilenen benzin ve motorine zam geliyor. Araç sahipleri için güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 10 Eylül 2023 LPG, benzin ve motorin fiyatı...
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Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak zam geleceği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. İşte, 9 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...
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BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YOLDA!
13 Eylül Çarşamba günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,50 TL zam gelmesi bekleniyor. Ayrıca benzine de 1 lira seviyesinde bir zam yapılması öngörülüyor.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL
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