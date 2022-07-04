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Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Temmuz 2022 Pazar Güncel akaryakıt fiyatları: LPG, benzin ve motorin fiyatına indirim geldi mi, zam var mı?

Benzin ve motorin ne kadar oldu? 4 Temmuz akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatları güncel liste binlerce araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarında indirim haberlerini beraberinde getirdi. Son olarak 2 Temmuz itibariyle uygulanan akaryakıt indiriminin ardından benzin fiyatları 25 lira seviyesine kadar geriledi. İşte, 4 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

04.07.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Motorin ve benzin fiyatları, peş peşe gelen akaryakıt indiriminin ardından her gün takip ediliyor. 28-29 Haziran tarihlerinde motorin fiyatlarına üst üste iki gün indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle benzin ve otogaza indirim geldi. İşte, 4 Temmuz 2022 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

  • BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, ZAM VAR MI?

    Bu hafta motorin, otogaz ve benzin fiyatlarına indirim veya fiyat artışı beklenmiyor.

  • MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

  • BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM GELDİ!

    2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi. 

    2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,13 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL

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