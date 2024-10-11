Brent petfol fiyatı artıyor. Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili oluyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor.

Tüm bu gelişmeler brent petrol fiyatını yukarı yönlü desteklerken zam durumunu da beraberinde getirdi ve benzine 76 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyat pompaya yansıdı. İşte, 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...