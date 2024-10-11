Motorin sonrası benzine de zam geldi! 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,83 dolardan işlem görüyor. Ortadoğu'da giderek tırmanın gerilim ve en çok petrol ithal eden Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağına dair beklenti brent petrol fiyatlarını körüklüyor. Öte yandan, Ortadoğu'daki savaşın büyüme ihtimali de petrol fiyatlarına dem vuruyor. Tüm bu gelişmeler neticesinde motorinden sonra benzine de 76 kuruş zam yapıldı. İşte, motorin ve benzin zammı sonrası 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...
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Brent petfol fiyatı artıyor. Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili oluyor.
Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor.
Tüm bu gelişmeler brent petrol fiyatını yukarı yönlü desteklerken zam durumunu da beraberinde getirdi ve benzine 76 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyat pompaya yansıdı. İşte, 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...
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BENZİN VE MOTORİNE ARKA ARKAYA ZAM GELDİ!
Motorine, 10 Ekim 2024 Çarşamba itibarıyla geçerli olmak üzere 77 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi de benzine 76 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyat 11 Ekim yani bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
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10 EKİM 2024 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,54 TL
Motorin fiyatı: 43,47 TL
LPG fiyatı: 25,35 TL
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10 EKİM 2024 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,54 TL
Motorin fiyatı: 43,41 TL
LPG fiyatı: 24,85 TL
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10 EKİM 2024 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44,48 TL
Motorin fiyatı: 44,44 TL
LPG fiyatı: 24,91 TL
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10 EKİM 2024 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44,02 TL
Motorin fiyatı: 43,93 TL
LPG fiyatı: 25,29 TL
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