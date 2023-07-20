Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Motorin fiyatlarına zam yolda: Litresi 34 TL'yi geçecek! 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Motorin fiyatlarına zam yolda: Litresi 34 TL'yi geçecek! İşte 20 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurundaki değişime göre farklılık gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz günlerde gelen akaryakıt zammının ardından 33-34 TL'nin üzerinde çıkmıştı. 21 Temmuz itibarıyla akaryakıta yeni bir zam gelmesi bekleniyor. İşte 20 Temmuz Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üstüne yükselmişti. Araç sahiplerine üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. İşte 20 Temmuz 2023 Perşembe motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

          Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim geleceğine dair bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

          15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 TEMMUZ 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        • 7

          İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
        Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Bidonlu önlem!
        Bidonlu önlem!
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme