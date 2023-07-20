Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üstüne yükselmişti. Araç sahiplerine üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. İşte 20 Temmuz 2023 Perşembe motorin ve benzin fiyatları...