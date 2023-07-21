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        Haberler Gündem Motorin fiyatlarına zam geldi: Litresi 34 TL'yi aştı! 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Motorin fiyatlarına zam yolda: Litresi 34 TL'yi geçti! İşte 21 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurundaki değişime göre farklılık gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz günlerde gelen akaryakıt zammının ardından 33-34 TL'nin üzerinde çıkmıştı. 21 Temmuz itibarıyla akaryakıta yeni bir zam geldi. İşte 21 Temmuz Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 01:31
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        • 1

          Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üstüne yükselmişti. Araç sahiplerine üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına bir zam daha geldi. İşte 21 Temmuz 2023 Cuma motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ!

          Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi.

          21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.

        • 3

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

          21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.

          Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 TEMMUZ 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        • 7

          İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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