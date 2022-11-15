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Motorin fiyatlarına indirim geldi! 15 Kasım 2022 Salı Akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Motorin fiyatlarına indirim geldi! 15 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları otomobili olan milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor.  Ekim ayında üst üste uygulanan zamların ardından bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.  Brent petrol ve döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanırken motorin fiyatlarına indirim yapıldı. İşte, 15 Kasım Salı güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

Giriş: 15.11.2022 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına uygulanan peş peşe zamların ardından son olarak 4 Kasım itibarıyla benzin fiyatlarına zam gelmişti. Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 15 Kasım Salı günü itibarıyla indirim uygulandı. İşte, 15 Kasım Salı akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • EKİM AYINDA PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ!

    4 Ekim'i 5 Ekim'e bağlayan gece benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL,

    6 Ekim Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarına 74 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 39 kuruş zam,

    7 Ekim itibarıyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

    15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam, 21 Ekim Cuma günü itibarıyla ise motorine 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti.

  • AKARYAKIT FİYATLARI KASIM AYINA ZAMLA BAŞLAMIŞTI

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

    Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

  • AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorin fiyatları 15 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul'da ortalama 24,79, Ankara'da 24,89 ve İzmir'de 24,93 TL'den satılıyor.

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