Araç sahiplerini sevindiren haber: Motorin fiyatlarına indirim geldi! İşte 7 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında 4 gündür gözlemlenen geri çekilme ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 7 Aralık itibarıyla 1 liranın üzerinde indirim geldi. İşte Akaryakıt indirimi sonrası 7 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen dalgalanma beraberinde akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Uluslararası piyasada gözlemlenen düşüşün ardından brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,65 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde indirim geldi. 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi pompaya yansıdı. İşte 7 Aralık 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...
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OPEC KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!
Enerji dönüşüm faaliyeti kapsamında elektrikli araç sayısında 2050'ye kadar artışın günlük 6 milyon varil petrol üretimini piyasadan sileceği, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin grubun pazar payında azalmaya sebep olacağı bildirildi. Kasım ayının sonunda 82 dolar seviyesini gören brent petrol varil fiyatı, 7 Aralık itibarı ile 74,65 dolardan işlem görüyor.
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MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı.
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AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 36.22 liraya geriledi. Motorinin litresi Ankara'da 36,83 lira, İzmir'de 36,98 lira, Bursa'da 36.91 lira oldu.
Benzin fiyatlarında ise bugün bir değişikliğe gidilmedi.
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7 ARALIK İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,17 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,22 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,24 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,83 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,98 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL
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