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Motorin fiyatlarına ikinci indirim geldi! 30 Kasım 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorin fiyatlarına ikinci indirim geldi! 30 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri oluyor. Son 11 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol fiyatı, beraberinde akaryakıt indirimi haberimi getirdi. Motorin fiyatlarına gelen 82 kuruşluk indirimin ardından 58 kuruşluk indirim de pompa fiyatına yansıdı. İşte, 30 Kasım akaryakıt indirimi sonrasından güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Giriş: 30.11.2022 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan haraketlilikle birlikte değişim gösteriyor. Çin'de meydana gelen gelişmeler, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması beklentisi ile brent petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyesini test etti. Geçtiğimiz iki haftada 4 kez indirim uygulanan akaryakıt fiyatlarına bu hafta da iki gün art arda indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından akaryakıt pompa fiyatları güncellendi. İşte, 30 Kasım Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • BRENT PETROL 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

    Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolün varil fiyatı 28 Kasım'da 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

     

  • AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

    15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

    24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti. 

  • MOTORİN FİYATLARINA İKİNCİ İNDİRİM GELDİ

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.

    30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

  • AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

     Motorine uygulanan art arda indirimin ardından litre fiyatı İstanbul'da 22,43, Ankara'da 22,58 ve İzmir'de 22,64 TL'den satılıyor.

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