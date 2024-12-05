Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorin fiyatı son dakika 6 Aralık 2024: İndirim! Bugün LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim! 6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

        Motorin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün benzine yapılan indirim sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. Bu kez motorine indirim geleceği öğrenildi. Peki, Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Motorin fiyatı indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz gün yapılan benzin indirimi sonrası araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Bu kez motorine indirim geleceği belirtildi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, motorin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM!

          Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre, motorine 97 kuruş indirimin fiyatlara yansıması bekleniyor.

        • 3

          BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

          Benzine 97 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan indirim, 4 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı.

        • 4

          LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          LPG’de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        • 5

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 6 Aralık 2024 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 6 Aralık 2024 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,12 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,22 TL

          LPG litre fiyatı: 26,03 TL

        • 7

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,01 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,16 TL

          LPG litre fiyatı: 25,49 TL

        • 8

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,54 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,80 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 9

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,04 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,29 TL

          LPG litre fiyatı: 25,94 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Habertürk Anasayfa