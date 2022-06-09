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Motorin fiyatı 28 TL'yi gördü! 8 Haziran 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar? (Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa) canlı motorin, benzin ve LPG fiyatları

Motorin 28 TL’ye dayandı! 8 Haziran 2022 Akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları, dün gece yarısı uygulanan son akaryakıt zammının ardından gündeme geldi. Dolar piyasasının küresel olarak güçlenmesi ve brent petrolün yükselişe geçmesi son dakika akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getirdi. 2022 yılı itibariyle benzin fiyatlarına 10 TL’nin üzerinde zam uygulanırken, son 7 ayda yapılan akaryakıt zamları yüzde 200’ü aştı. 7 Haziran gecesi yapılan son zammın ardından motorin 28 TL’ye dayandı. İşte, 8 Haziran Akaryakıt zammı sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…

09.06.2022 - 01:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına zam mı geldi? sorusu araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak artış gösteren Brent petrol fiyatı, son dakika akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. 26 ve 27 Mayıs’ta uygulanan zamların ardından son zam ise 2 Haziran 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştı. 2 Haziran’da uygulanan zammın ardından motorin fiyatı 26 liraya yaklaşırken benzin fiyatları ise 26 lirayı aşmıştı. Son 7 ayda yapılan akaryakıt zamları %200’ü aşarken 7 Haziran gecesi gelen son zamla birlikte motorin fiyatları 28 TL’ye dayandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte, 8 Haziran 2022 güncel zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatları…

  • MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ!

    7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükseldi.

  • SON ZAM NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

    27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapılmıştı. 2 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 49 kuruş zam gelmişti.

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzinin fiyatları 2 Haziran günü yapılan benzin zammının ardından İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,34 TL’ye yükselmişti.

  • MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 27,89 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükseldi.

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