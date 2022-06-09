Benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına zam mı geldi? sorusu araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak artış gösteren Brent petrol fiyatı, son dakika akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. 26 ve 27 Mayıs’ta uygulanan zamların ardından son zam ise 2 Haziran 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştı. 2 Haziran’da uygulanan zammın ardından motorin fiyatı 26 liraya yaklaşırken benzin fiyatları ise 26 lirayı aşmıştı. Son 7 ayda yapılan akaryakıt zamları %200’ü aşarken 7 Haziran gecesi gelen son zamla birlikte motorin fiyatları 28 TL’ye dayandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte, 8 Haziran 2022 güncel zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatları…