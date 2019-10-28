28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF olarak performans sporcuları yetiştiren, bu amaçla özel organizasyonlar gerçekleştiren bir federasyon olduklarını söyledi.
Türkiye'de son iki yıldır dünyanın en popüler 10 motosiklet organizasyonundan biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nı (MXGP) organize ettiklerini aktaran Uçar, 2020'de de Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu organizasyona ev sahipliği yapıyor olacaklarını dile getirdi.
"EN ÖNEMLİ FAVORİMİZ, TOPRAK RAZGATLIOĞLU"
Yaptıkları birçok uluslararası organizasyonun olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:
"Hem dünya şampiyonu sporcumuz, milli takımlar kaptanımız hem de Sakarya Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun organizasyonu ve koordinasyonunda, Toprak Razgatlıoğlu'nun da olduğu birçok sporcumuzu uluslararası arenada Türk bayrağını temsil eder şekilde yarıştırıyoruz. Her biri bulundukları noktalarda çok önemli cevherler ve kariyer haritası belirlenmiş sporcular. Umutla onların dünya ve Avrupa şampiyonluklarını da bekliyor durumdayız. Bu noktada en önemli favorimiz, dünya motor sporcularının da gözdesi olan Toprak Razgatlıoğlu."
Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun gelecek yıllarda motor sporlarında madalya avcısı olmasını umut ettiklerini kaydetti.
"ÇOK AZ PİLOTA NASİP OLMUŞ BİR BAŞARIYI YAKALADI"
Sporcuların başarılarını Türkiye'ye duyurmak için çalıştıklarını belirten Uçar, şunları ifade etti:
"Toprak Razgatlıoğlu, 2020 yılı için Yamaha fabrika takımının pilotu oldu. Bu da dünyada motor sporlarıyla uğraşan pilotlardan çok azına nasip olmuş bir başarıdır. Bunda Kenan Sofuoğlu'nun bu marka adına yarışmış olması ve güven telkin etmesi yadırganamaz. Toprak Razgatlıoğlu da çok iyi bir performans sergiledi. Gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına spor otoriteleri tarafından da inanılıyor. Razgatlıoğlu'nun fabrika takımı adına yarışıyor olması hem ülkemiz hem de kendi kariyeri için çok fayda sağlayacak. Motor sporlarında Avrupa ve dünya şampiyonu ülkelerden olacağız."
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