Motor kaputundan çıkarılan Gomez, aileyi kedisever yaptı

Kedileriyle mutlu bir şekilde yaşadıklarını ifade eden Özalar, "Hepsi ailenin bir bireyi oldu. Hem büyükler için hem çocuklar için aslında her evde bir hayvanın olması çok değerli bir şey. İnsanı ruhen rahatlatan bir şey. Onlar Allah'ın sessiz kulları, bizimle paylaştıkları tek şey sevgileri. Çocuklardan farkları yok." dedi.