Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtaydan "emsal" karar

Antalya'da yaşayan Yaser Bayar, 2013 yılında bir bayiden satın aldığı sıfır otomobili bir süre sonra motor ve şanzıman arızası çıkarınca servise götürdü. İddiaya göre, arızanın üretimden kaynaklandığını kabul eden yetkili servis, aracı sıfırıyla değiştirmek yerine motorunu değiştirerek tekrar Bayar'a geri vermeyi teklif etti. Uzlaşı için bir süre bekleyen Bayar ise firmanın bu teklifini kabul etmeyerek konuyu 2015 yılında yargıya taşıdı.Antalya 3. Tüketici Mahkemesi yargı süresince alınan bilirkişi raporlarına göre, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firmasının karara itiraz edip, Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığı davada da tüketici Bayar haklı bulundu.Firmanın bu karara da itiraz etmesi üzerine Yargıtayda incelenen dosyada, yerel mahkemenin kararı, şikayetçi tüketici Bayar lehine onandı.Mağdur avukatı Mehmed Akif Kavçakar, AA muhabirine, sıfır otomobili arızalı çıkan müvekkilinin hukuk mücadelesi başlattığını söyledi.Otomobili satan bayinin sorunun giderilmesi için çaba göstermediğini ileri süren Kavçakar, yargı sürecinde biri kurul halinde olmak üzere üç ayrı bilirkişi raporunun hazırlandığına dikkati çekti.Kavçakar, "Mahkeme raporlarında malın gizli ayıplı olduğu ve motordan kaynaklı arızayı tüketicinin kabul etmesinin beklenmeyeceği belirtildi. Mahkeme, müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesine karar verdi ama buna rağmen firma oralı olmadı." ifadesini kullandı.- "Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu"Yerel mahkemenin kararının Yargıtayda onanmasına rağmen firmanın aracı almaya yanaşmadığını aktaran Kavçakar, "Firma yargı sürecinde ve sonrasında da ipe un sermeye çalıştı. 5 yıllık bir yargı süresi söz konusuydu ve müvekkilim 5 yıl boyunca mağdur edildi. Adalet ne kadar gecikmiş olsa da sonunda yerini buldu, bunun için mutluyuz ve içimiz rahat." şeklinde konuştu.Kavçakar, alınan aracın sıfır dahi olsa öncelikle eksper kontrolünden geçirilmesini tavsiye etti.
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