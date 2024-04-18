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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, ‘hastam var’ diyerek gitti

        Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, ‘hastam var’ diyerek gitti

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen motokurye Erhan D. kaza yaparak yaralandı. Otomobil sürücüsünün 'hastam var' diyerek gittiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:08
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        Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, 'hastam var' diyerek gitti
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        Zonguldak'taki kaza 15.00 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motokurye Erhan Demircan idaresindeki motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Demircan’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşlar, yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Görgü tanığı E.U., motosikletin kadın bir sürücünün kullandığı otomobilin sıkıştırması sonucu düştüğünü öne sürerek, “Kadın, ‘Hastam var’ dedi ve gitti. Ben de telefonunu, plakasını aldım. Onun arabasında bir şey yok.” dedi.

        POLİS, KADIN SÜRÜCÜYÜ İFADEYE ÇAĞIRDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, “Hastam var” diyerek kaza yerinden ayrıldığı belirlenen kadın sürücüye telefonla ulaştı. Polisin, ifade vermesi amacıyla kadın sürücüyü polis merkezine çağırdığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza yapan motosikletin arkasında ki ‘5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde’ yazısı dikkat çekti.

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