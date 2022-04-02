Motokuryeye silahlı saldırı

İHA

İstanbul'da iddiaya göre Okan Orta isimli motokurye tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı.

4-5 el ateş eden zanlı olaydan sonra yaya olarak kaçarken, yaralı kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kasığından yaralandığı öğrenilen motokurye ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik kamera ve eşkâl çalışması yaptı. Yerde 4 boş kovan olduğu görülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı.

Görgü tanığı Muammer Akbıyık "4-5 el silah sesi geldi, sonra bir kişinin koşarak kaçtığını gördüm. Peşinden de birisi daha koşuyordu elinde telsiz vardı polis olabilir. Kasığından vurulduğunu gördüm yerde yatıyordu" diye konuştu.

Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.