Motokuryerler çalışıyor mu? İstanbul’da Banabi, Getir, Yemeksepeti, İstegelsin çalışıyor mu? Online yemek sipa

İstanbul Valiliği İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile kentte alınan tedbirleri açıkladı. İstanbul Valisi Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, 29 Kasım Pazartesi günü saat 23.00’ten 30 Kasım Salı günü saat 18.00’e kadar motokuryelerin çalışmayacağını duyurdu.

Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00’ten, yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.

Sipariş platformu Getir, İstanbul'da motosikletli kurye hizmetini durdurdu.

İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken online sipariş platformu Getir, tüm motokurye hizmetlerini durdurdu.

Getir'den yapılan açıklamada sadece araçlarla sınırlı hizmet sunulacağı ifade edildi.

Yemeksepeti Banabi de yaptığı açıklama ile teslimatlara ara verdiğini bildirdi.

İstegelsin ise hafif ticari araçlarla teslimatlarını yaptığından hizmetine devam ettiğini açıkladı.

Marmara Bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle gün içerisinde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı.