Motokuryenin çarptığı kadın ağır yaralandı

"KAFASINI ASLFALTA VURMUŞ, DURUMU AĞIRDI"

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Selçuk Tuzluca, "Dükkandan dışarı çıktığımda yaya yatıyordu yerde, müdahale ediyorlardı. Motorcu yayaya vurdu dediler. Biraz da kötü düşmüştü, kafasını asfalta vurmuş. Durumu ağırdı. O sırada arabadan bir bayan sağlıkçı geldi, müdahale yaptı. Sonra ambulans geldi. Ambulansla aldı götürdüler. Motorcu kaçtı dediler ama ekipler geri alıp getirdiler. Motorun ruhsatından falan çocuğu bulup getirdiler. Sonrasında alıp götürdüler çocuğu da" şeklinde konuştu.