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        Haberler Gündem Güncel Motokurye emniyet şeridindeki araca çarptı! - Güncel haberler

        TEM'de emniyet şeridindeki araca arkadan çarpan motosikletli kurye öldü

        İstanbul Kağıthane'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda emniyet şeridinde bekleyen bir araca arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:39 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:39
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        Motokurye emniyet şeridindeki araca çarptı!
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        Kağıthane TEM Otoyolunda motosikletli kurye, lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza saat 14.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken lastiği patladığı için emniyet şeridinde durdu.

        Bu sırada motosikletli kurye Hasan Çıbık'ın (29) kullandığı motosiklet emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan hızla çarptı. Çıbık çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hasan Çıbık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, başka bir trafik kazası yaşanmaması için yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

        Bu sırada TEM Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Kazada hayatını kaybeden Hasan Çıbık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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