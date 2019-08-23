Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 6-8 eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Türkiye etabında Türksat, altyapı desteği sağlayacak.

Türksat ayrıca, aynı organizasyon içinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası ile Uluslararası Afyon Spor ve Motosiklet Festivali'nin de iletişim sponsorluğunu yapacak.

Türksat ile TMF arasındaki sponsorluk sözleşmesi, 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 14.00'te Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde imzalanacak.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen’in katılımıyla gerçekleşecek imza töreninde ayrıca Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Şakir Şenkalaycı ve Emircan Şenkalaycı da motorlarıyla hazır bulunacak.