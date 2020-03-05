Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta Buriram kentinde koşulması planlanan ancak artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelenen Tayland Grand Prix'sinin, 2-4 Ekim'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Bu tarihlere denk gelen İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin ise 25-27 Eylül'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Katar'ın 8 Mart'ta ev sahipliği yapacağı MotoGP sezonunun açılış etabı da koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. Katar'daki Moto2 ve Moto3 klasmanı yarışlarının ise planlandığı gibi yapılacağı açıklanmıştı.

MotoGP sezonu, 3-5 Nisan'daki ABD Grand Prix'si ile başlayacak.