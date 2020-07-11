Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk olarak 3-5 Nisan'da düzenlenmesi planlanan ancak salgın sebebiyle 13-15 Kasım'a ertelenen ABD Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.

Böylece motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya, İtalya ve Japonya'dan sonra ABD'nin ev sahipliği yapacağı etap da Kovid-19 kurbanı oldu.

MotoGP'de 2020 sezonu, 17-19 Temmuz'da İspanya'daki etapla başlayacak.