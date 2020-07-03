Çekya hükümetinden yapılan açıklamada, bu sezon 9 Ağustos'ta ülkenin Brno kentinde yapılacak MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 3. ayağın, salgın endişesi nedeniyle seyircisiz düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Salgın nedeniyle ertelenmesinin ardından yeniden başlayacak şampiyonanın ilk iki ayağı, 19 ve 26 Temmuz'da İspanya'nın Jerez Pisti'nde koşulacak.

Geçen yıl Çekya'da düzenlenen organizasyona, 186 bine yakın seyirci katılmıştı.