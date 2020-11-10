Repsol Honda'dan yapılan açıklamada, sağ kolundan iki kez operasyon geçiren Marquez'in sezonun geri kalanında yarışmayacağı ve 2021'de pistlere dönmek için tedavisine yoğunlaşacağı belirtildi.

MotoGP'de 19 Temmuz'daki sezonun ilk yarışında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan 27 yaşındaki pilot, sonraki yarışlara da katılamamıştı.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pilotlar klasmanında Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir'in lider olduğu 2020 sezonu, 15 Kasım'da İspanya ve 22 Kasım'da Portekiz'deki yarışlarla tamamlanacak.