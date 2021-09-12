Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, birinci cepten başladığı yarışı kazanarak MotoGP kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 0.6 saniye sonra geçen Marc Marquez (Repsol Honda) ikinci, Bagnaia'nın 3.9 saniye gerisindeki Joan Mir (Suzuki Ecstar) ise 3. sırayı aldı.

Yarışı 8. sırada bitirerek puanını 214'e çıkaran Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 14. yarışı San Marino Grand Prix'si, 19 Eylül'de koşulacak.

1. Fabio Quartararo (Fransa): 214 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 161

3. Joan Mir (İspanya): 157

4. Johann Zarco (Fransa): 137

5. Jack Miller (Avustralya): 129