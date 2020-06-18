Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) Genel Başkanı Dragan Covic, Mostar Şehri İçin Seçim Modeli Anlaşması'nı imzaladı.
Boşnak lider İzetbegovic, yaptığı açıklamada, Mostar şehri için önemli bir adım olduğunu belirterek, imzaladıkları anlaşmayla etnik anlamda eşitliğin de sağlandığını ve şehir halkının herhangi bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmasının engellendiğini vurguladı.
Bir zamanlar imkansız görünen bazı şeylerin artık mümkün olduğunun altını çizen İzetbegovic, şehirde yaşayan az sayıda Sırp halkının da kaliteli bir pozisyona sahip olacağını söyledi.
Covic ise bu anlaşma sayesinde şehir konseyinin 35 üyesinin seçilmesi için imkan oluşturulduğunu kaydederek, "Mostar'da yeniden seçim olacağına artık eminim. Ayrıca Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerin de yıl sonuna kadar başlayacağını düşünüyorum." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Delegasyonu Şefi Johan Satler ise AB'nin Bosna Hersek'teki önceliklerinden birinin Mostar olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın taraflarına teşekkürlerini iletti.
- Mostar'da neden seçim yapılamıyordu?
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu.
Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi.
Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi oldu.
Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, kentteki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.
Statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008'den beri şehirde yerel seçim yapılamıyordu.
- Yeni statü ne getirdi?
Anlaşmaya varılan yeni statüyle Mostar şehri, 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilecek.
Daha önce de benzer bir uygulama varken, Hırvatlar şehir konseyi üyelerinin seçiminde her oyun eşit olmadığını savunarak, buna karşı çıkıyordu. Yani, bir seçim bölgesinde 1000 oy alan biri şehir konseyine seçilebilirken, başka bir seçim bölgesinde daha çok oy alan aday konseye giremiyordu.
Yeni statüyle her oyun eşit değerde sayılmasının sağlandığı bildirildi.
Eskiden olduğu gibi her seçim bölgesinden 3'er, ortak listeden de 17 konsey üyesi seçilerek 35 üyeli şehir konseyi belirlenecek.
Şehir Konseyi ise şehrin belediye başkanını seçecek.
Bu arada, Boşnak ve Hırvat liderlerin imzaladığı anlaşmanın ülke parlamentosunda da 15 günde görüşülmesi ve onaylanması bekleniyor.
Bosna Hersek'teki yerel seçimin, 15 Kasım'da yapılması planlanıyor.
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