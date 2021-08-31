Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransa yolunda!

Geçen sezon devre arasında sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen Mostafa Mohamed için Bordeaux ile anlaşamaya varıldı.

Cimbom, 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Mısırlı oyuncunun bonservisini alarak transferi sonlandıracak.

Bordeaux'nun Galatasaray'a 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU GÜNDEMDE

Galatasaray, yine geçen sezon devre arasında kiralanan ve takımı Brentford'a dönen milli oyuncu Halil Dervişoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Mohamed'in satışının ardından transferi bitirmeye çalışacak.