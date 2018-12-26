İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in istihbarat servisi Mossad'ın eski şefi Tamir Pardo, katıldığı bir programda Rusya'nın 2016 yılında ABD'de gerçekleşen seçimlere müdahale ederek Donald Trump'ın başkan olmasını sağladığını ileri sürdü.

Rusya'nın bunu özelikle Trump'ı başkan seçmek için değil, kendi çıkarlarına en uygun adayın Trump olduğunu düşündükleri için yaptığını söyleyen Pardo, Moskova'nın on binlerce bot (programlanmış sanal kişiler) kullanarak elektronik sisteme müdahale ettiğini belirtti.



"RUSYA'NIN KÜRESEL ÇIKARLARI İÇİN EN UYGUN ADAY TRUMP'TI"

Pardo, Rusya'nın seçim öncesinde ABD'nin politik haritasını çıkararak, kendi küresel çıkarlarına ulaşmak için ABD'nin başına geçecek en uygun kişiyi belirlemeye çalıştığını belirtti. Pardo, "Yapılan çalışmalar sonucu Trump'ın seçilmesinin Rusya'nın küresel hedeflerine ulaşma konusunda en uygun aday olduğuna karar verildi ve elektronik sisteme müdahale edecek yazılımın oluşturulması için çalışmalar yürütüldü" dedi.

ABD Federal Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Temmuz ayında, Rus askeri istihbaratından olduğu bilinen GRU üyesi 12 ajan, Demokratik Ulusal Komite'yi ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hacklemekle suçlanmıştı.

ABD ayrıca Aralık ayında ise, 2016 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimleri de dahil dünya genelinde bazı seçimlere müdahale ettikleri ve Dünya Anti-Doping Ajansı'na (WADA) siber saldırı düzenledikleri gerekçeleriyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları arttırdığını duyurmuştu.