Moskova’da en sıcak gün

HABERTURK.COM / Ajanslar

TRT’nin aktardığı habere göre, ülkede hava durumundan sorumlu kuruluş Roshydromet, pazartesi günü sıcaklığın 34,7 derece olduğunu aktardı.

1901 yılından bu yana en yüksek haziran ayı sıcaklığı görülen ülkede perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 35 derecenin üstüne çıkması bekleniyor.

Yetkililer bu sıcaklığın küresel ısınmayla ilgili olduğunu vurguladı. Roshydromet'ten Marina Makarova, "Moskova'da bu günlerde kaydedilen sıcaklıklardaki artışın 120 yılda eşi görülmemiş bir durum" olduğunu aktardı.