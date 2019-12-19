19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Yerel kaynaklar çatışmada ölenlerin polis olduğu yönünde bilgi paylaştı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, henüz kimliği belirsiz bir saldırganın Kalaşnikof marka tüfekle ateş açtığını belirtti. Çevredeki insanların panik ve korku içerisinde kaçıştığı saldırıda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yerel kaynaklar saldırıda yaşamlarını yitirenlerin güvenlik görevlisi olduğu yönünde bilgi paylaştı.
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeyi ablukaya alırken araç ve yaya trafiğine kapattı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu arada çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, insanların silah seslerini duyduktan sonra panik ve korku içinde kaçtıkları görüldü.
RUS İSTİHBARATI: TERÖR EYLEMİ
Rus istihbaratı saldırıyı 'terör saldırısı diye nitelendirdi.
İstihbarat servisinden yapılan açıklamada, "Moskova'da meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı terör eylemi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
PATLAMA SESİ
Reuters'in haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi yakınında patlama sesi duyuldu.
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