Moskova'ya giden Türk heyetinden açıklama!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, beraberinde temsilcilerin de yer aldığı bir heyetle, Rus mevkidaşlarıyla görüşmek için Moskova'ya gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.
Görüşmede başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğü vurgulandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İstişarelerde tarafımızdan, Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra’nın önemi vurgulanmıştır. Bu bölgelerin askerden arındırılması modalitelerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş, bu bağlamda BM öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyonun çalışmalarına destek beyan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Görüşmelerde, Libya’da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla BM himayesinde Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması ile Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edildiği belirtildi.
RUSYA İLE TEMASLARIN SÜRDÜRÜLMESİ KARARLAŞTIRILDI
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya’da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında temasların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.
Suriye konusunda, öncelikle İdlip sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususlar ele alınmıştır. Bu kapsamda, 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
Keza, Cenevre’de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş, siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana Süreci’ne dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur."
PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesi ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkinin ifade edildiği belirtilerek, bu gibi adımların Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulandı.
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