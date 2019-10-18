Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Moskova ve Washington'un siber güvenlik konusunda yeniden görüşmeye başladığını açıkladı.

Bortnikov, Soçi'de gerçekleşen 13. İstihbarat Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA),Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile orta düzeyde temasların sürdüğünü kaydetti.

Görüşmelerde siber güvenlik konularının da ele alındığını vurgulayan Bortnikov, güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Cenevre'de aktif şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Portnikov, iki ülkenin olası terör saldırıları konusunda bilgi alışverişini de sürdürdüğünü sözlerine ekledi.