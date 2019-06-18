18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Moskova'nın Şifresi Temel filmi oyuncuları kimler? Moskova'nın Şifresi Temel filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Moskova'nın Şifresi Temel filmine dair detaylar...
MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL FİLMİ KONUSU
Temel, Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Tabii, Temel böyle zannetmektedir. Gerçekte, belalı Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Temel’in yol açtığı bir yanlış anlama sonucu Türk mafyasıyla çatışmış, birbirlerini öldürmüş ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela’nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan ve adamları öldürülen Rus mafyasının lideri Korkunç İvan çıldırmıştır. Korkunç İvan, en acımasız adamı Abromoviç’i, Temel’i öldürmesi için Trabzon’a yollamasıyla başlar.
Temel bütün bu silâhlı saldırılardan bazen saflığı ve şansının, bazen arkadaşlarının yardımları sayesinde kurtulur; bir süre sonra peşinde birilerinin dolandığını hisseder ve Abromoviç’i yakalayıp hesap sormak için arkadaşı Turgay’la birlikte Moskova’ya gider. Fakat yakalanırlar. Temel’in Moskova’da olduğunu öğrenen karısı Zuhal, onun bir kadın için orada olduğunu düşünerek Rusya’ya gider. Temel’i öldürmeyi düşünen Zuhal onu Rus mafyasının elinden kurtarır. Yolları Trabzon havaalanında ayrılır. Zuhal, annesinin evine giderken Temel boynu bükük kalakalır. Temel sevdiği kadına tam ulaşmışken yine kaybetmek üzeredir. Peki “Moskova’nın Şifresi” iki aşığın kavuşmasına yardımcı olacak mıdır?
MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Adem Kılıç’ın yaptığı, Alper Kul, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı, Salih Kalyon, Ayşegül Günay, İsmail Hakkı, Çetin Altay, Necip Memili gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı “Moskova’nın Şifresi: Temel” Salı akşamı Show TV’de!
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