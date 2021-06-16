Moskova'dan Covid-19 aşısı kararı

Rusya'nın başkentinde koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, çarşamba günü paylaşılan bir kararnamede, Moskova'daki yetkililerin hizmet sektöründeki çalışanların yüzde 60'ı için Covid-19'a karşı aşılamayı zorunlu kılacağı açıklandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki koronavirüs durumunun dramatik bir şekilde geliştiğini söyledi ve hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmak için insanları aşı olmaya çağırdı.

Moskova'da toplu etkinlikler 15 Temmuz'a kadar yasaklandı. Hastanelere yatış oranının arttığını söyleyen Moskova yönetimi, salgın tedbirlerinin yeniden devreye sokmuştu.

Ülkede 14 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenen araba çekilişi ile aşılama oranını arttırmak için birtakım uygulamalara girişilmişti.