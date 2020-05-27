AA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi konumunda bulunan başkent Moskova'da 14 Haziran'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, iki hafta önce Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesine yönelik, sanayi ve inşaat sektöründeki işletmelerin açılmasını ve maske-eldiven zorunluluğunu içeren ilk aşamanın devreye sokulduğunu hatırlattı.

Sobyanin'in şehirde tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçmek üzere imzaladığı karara göre, Moskova'da 1 Haziran'dan itibaren 65 yaş üstü dahil herkes izin almadan haftanın 3 günü sabah saat 09.00'dan akşam saat 21.00'e kadar sokaklarda ve parklarda gezebilecek.

Açık havada spor yapmak isteyenler ise her gün sabah saat 09.00'a kadar bu imkandan yararlanabilecek.

Oto galeriler, gıda ürünü harici perakende satış yapan mağazalar, temizlikçiler, giyim tadilat ve tamir atölyeleri, benzer temel hizmetleri veren işletmeler açılacak.

Tiyatro, müze, kuaför, restoran ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Maske ve uzaktan çalışma uygulamasının devam etmesi için 14 Haziran’a kadar evde izolasyon, sokağa çıkma izin uygulaması, uzaktan çalışma ve diğer kısıtlamalar devam edecek.

Moskova'da salgının başlamasıyla vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getiren "evde izolasyon kararı" 30 Mart'ta yürürlüğe girmişti.