Moskova'da (Kovid-19) öncesi ve sonrası trafik

AA

Salgının etkisini artırdığı başkent Moskova'da vaka sayısı 36 bin 897 olarak kaydedildi. Tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamalar ile dünyanın en yoğun trafiğine sahip kentlerin başında gelen Moskova’da trafik yoğunluğunda gözle görünür oranda düşüş yaşandı. Kentte akşam iş çıkışı trafiğin yoğun olduğu güzergahların, salgın öncesi ve sonrası fotoğrafa böyle yansıdı. Kutuzovskaya Prospekt ile Yeniarbat caddesini bağlayan Novoarbatsky köprüsünün 28 Aralık 2015 (üstte) ve 23 Nisan 2020 (altta) fotoğrafı yer alıyor.