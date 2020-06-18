Moskova'da askeri geçit provası

24 Haziran’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ilk gece provası yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi’nden tarihi Kızıl Meydan’a ulaştı.

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