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Moskova Borsası (MOEX) yüzde 4,37 değer artışıyla 2.578 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 9 kayıpla 852 puana geriledi.

Fosargo, Tatneft ve Novatek hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Inter RAO ve Transneft en çok düşüş yaşanan şirketler oldu.

İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar yasaklanmıştı.