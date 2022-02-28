Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası'nın bugün işleme açılmayacağını duyurdu.

Kararla benzer saatlerde Moskova Borsası'nın internet sitesi moex.com'a da erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Sitede yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapamadı. Twitter'da farklı ülkelerden kullanıcılar siteye giremediğini bildirdi.