Moskova Borsası bugün de kapalı

Rusya Merkez Bankası Moskova Borsası'nın bugün de işlemlere kapalı olacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Batılı ülkelerin yaptırım açıklamaları gelmiş, rublenin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.