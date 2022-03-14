Moskova Borsası bu hafta da kapalı

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.

Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.